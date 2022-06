Erste Kinderhospiz-Begleitung mit Tieren in Wien

In einem Zimmer baumeln bunte Spielsachen von der Decke, auf dem Boden liegen weiche Matratzen. Sprossenwände und ein Hängesessel zieren den freundlich eingerichteten Raum – alles bereit zum Herumtollen und Genießen. Nebenan sind eine Küche, ein Bad, zwei Schlafräume und eine ebenerdige Terrasse. Dass in dieser Wohnung auch getrauert wird, ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Denn hier kommen Familien zur Auszeit, um Kraft und Zuversicht zu tanken, wenn die Diagnose ihrer Kinder große Sorgen macht. Wenn ungewiss ist, wie lange ein Kind noch lebt, zählt jeder Moment. Deshalb steht am Lichtblickhof in Wien Penzing das Hier und Jetzt mit Tieren im Mittelpunkt!