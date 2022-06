Seelenlose Helfer sind wahre „Killer“ im Rasen

Zugegeben, bequem und praktisch sind sie ja wirklich: Die Rede ist von den Mährobotern, die in immer mehr Gärten ihre Kreise ziehen. Tag und Nacht, unermüdlich. Und genauso tödlich wie effizient. Denn die Automaten können Igeln und anderen kleinen Tieren zum Verhängnis werden. Wir berichteten erst gestern über einen kleinen Igel, dem ein Rasenroboter ein Bein abgetrennt hatte. Der stachelige Invalide wird derzeit im Tierparadies Schabenreith in Steinbach am Ziehberg betreut. Auch die Artenvielfalt ist durch die seelenlosen Gartenhelfer massiv gefährdet.