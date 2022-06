Seelentröster für schwierige Momente

„Als Michael mit dieser großartigen Idee zu mir kam, war ich dafür sofort Feuer und Flamme“, so der Wahl-Peruaner. Die „Alkapa“-Mützen tun gleich in zweierlei Hinsicht Gutes: Zum einen erhöhen sie die Lebensqualität von Krebspatienten, zum anderen werden mit dem Kauf auch die Menschen in Peru unterstützt. Die „Alkapas“ werden in drei Modellen produziert, mit natürlichen Farben gefärbt und von Hand gestrickt.