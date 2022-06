Pfingstreisewelle rollt am Samstag über Kärnten

Die zweite große Reisewelle des Jahres hat Kärnten erreicht. Aber nicht nur Österreicher zieht es am Pfingstwochenende ans Meer. Mit dem Beginn der langen Pfingstferien in Bayern und Baden-Württemberg setzten sich wieder tausende deutsche Urlauber in ihre Autos. Am Samstagmorgen kam der Verkehr vor dem Karawankentunnel das erste Mal ins Stocken und am Grenzübergang Arnoldstein staut es zeitweise bis zur Mautstation bei Tarvis.