Ventilatoren: Leichte Brise gegen die Krise

Über den Wind wurden schon viele Lieder geschrieben (She‘s like the wind, Blowin‘ in the wind, Wind of change, usw), aber über den Ventilator noch gar keines. Obwohl dieses unkomplizierte, aber sehr hilfreiche, Gerät sich langsam verdienen würde, besungen zu werden. Hier empfehlen wir Ihnen Ventilatoren für den Sommer.