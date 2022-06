Im Streit um laute Musik: Vater stach auf Sohn ein

Zu laute Musik soll das Motiv für den Familienstreit am 5. Jänner in Hofkirchen an der Trattnach gewesen sein, sagt Staatsanwalt Günther Diplinger. Deshalb habe der 66-jährige gebürtige Türke mit österreichischem Pass ein Kampfmesser aus dem Schlafzimmer geholt und seinen Sohn (34) dreimal in den Bauch gestochen. Dabei soll er geschrien haben: „Du wirst sterben. Stirb, Hurensohn.“ Beide Männer hatten, so Diplinger, weit über ein Promille Alkohol im Blut. Nachdem der Sohn, der eineinhalb Liter Blut verlor, am Boden lag, rief der Angreifer seine Ex-Frau an.