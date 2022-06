Tierische Diebe: Freche Füchslein stehlen Schuhe

Fuchs, du hast den Schuh gestohlen, gib ihn wieder her! „Gänse gibt es bei uns keine, also hat sich die Familie Reineke auf das Verschleppen von allerhand Schlapfen und anderer Fußbekleidung, die wir draußen stehen haben lassen, spezialisiert“, schmunzelt Lydia N. aus der Steinmüllergasse in Hernals.