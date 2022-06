Mehrerauer Schützenfest beim Schülerliga-Comeback

Das letzte Schülerligafinale vor der Coronapause fand 2019 in Bludenz statt. In den Jahren 2020 und 2021 musste der seit 1976 jährlich durchgeführte Bewerb zum ersten Mal in der Geschichte - gleich zweimal hintereinander - pausieren. Umso schöner war das Comeback des Bewerbs. Seit Herbst 2021 wurde wieder gespielt, mit dem gestrigen Landesfinale erreichte die beliebteste Schulsportveranstaltung ihren Höhepunkt und - zumindest lokal - ihren Abschluss.