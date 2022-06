„Downhill“ wurde zum Problem bei Bergekosten

Gespreizt hat es sich an der Beschreibung der von der Sportlerin gefahrenen Strecke. Die wird in einer App als „Downhill“ (Englisch für bergab) bezeichnet. Beim Mountainbiken steht das für rasante Abwärtsstrecken - mit meist höherem Unfallrisiko. Laut Frau P. treffe dies auf besagte Strecke aber nicht zu. In einer anderen Beschreibung sei nicht von einem Downhill die Rede.