Probleme bei Rückführung von Abgas als Hintergrund

Nachdem die Staatsanwaltschaft München am Mittwoch BMW-Geschäftsräume in der Konzernzentrale sowie in Steyr in Oberösterreich durchsucht hatte, wollte sich BMW in Steyr am Donnerstag nicht näher zu der Causa äußern. Es handle sich um laufende Ermittlungen. Hintergrund des Falls sind technische Schwierigkeiten mit einem Kühlsystem für die Abgasrückführung (AGR), die in Südkorea 2018 zu Dutzenden Autobränden geführt haben sollen.