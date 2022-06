Wie der Tourismus der Zukunft aussehen soll

„Ehrliche Kooperationen“

Wie das Amt der Landesregierung am Donnerstag verlautbaren ließ, sollen sich die Tourismusbetriebe in Zukunft „noch stärker als wesentliche Gestalter des Lebensraumes etablieren“. Überhaupt scheint in der neuen Strategie der Naturraum eine besondere Rolle zu spielen - wohl nicht zuletzt, um dem Ganzjahrestourismus weiter vorantreiben zu können. Angesichts von immer schneeärmeren Wintern wohl der einzig zulässige Schluss. Für Gantner ist es jedenfalls wesentlich, den Regionalitätsgedanken weiter zu verfolgen. „Der Tourismus in Vorarlberg soll Energiequelle für ehrliche Kooperationen und nachhaltige Zusammenarbeit sein.“ Zudem sei es eben diese „spürbare und echte Regionalität in der Urlaubsregion“, nach der sich die „Bewohner auf Zeit“, also die Gäste, sehnen würden.