Müller hofft auf einen Verbleib von Lewandowski

Druck erhöht

Lewandowski hatte in dieser Woche bei der polnischen Nationalmannschaft den Druck bezüglich eines Transfers ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages beim deutschen Rekordmeister erhöht. Müller äußerte, dass feststehe: „Jeder Spieler, der am 1. September noch in München unter Vertrag ist, wird auch gut spielen wollen. Denn schlecht zu spielen macht keinem Spieler Spaß.“