ÖFB: Laimer kritisiert „Red-Bull-Fußball“-Vorwürfe

„Nicht immer nur reden“

Diesbezüglich bat Laimer um Geduld. „Das geht alles nicht von heute auf morgen. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir gute Spiele abliefern werden, wenn wir das umsetzen, was verlangt wird.“ Der Deutschland-Legionär hofft, dass mit Rangnick endlich der langfristige Erfolg Einzug hält. „Es steckt riesiges Potenzial in der Mannschaft. Wir haben ein richtig gutes Team mit einer guten Breite an Spielern, die Woche für Woche auf Topniveau spielen. Es gibt keinen Grund, warum wir das nicht hier auch schaffen sollten. Das Wichtigste ist aber, dass wir nicht nur immer reden, wir müssen es auch konstant auf dem Platz zeigen. Das haben wir in den letzten Jahren vermissen lassen.“