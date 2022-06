Sky du Mont wünscht sich kreatives Linzer Publikum

Gepflegt, doch etwas bieder gekleidet erscheint Sky du Mont zum Interview mit der „Krone“, spricht überlegt und mit Bedacht - schwer zu glauben, welche Ausdrücke ihm noch am Vorabend bei der „Rocky Horror Show“ vor dem Kölner Publikum über die Lippen kamen! Aber schüchtern darf man eben nicht sein, wenn man Teil des legendären Musicals rund um Transvestit Frank’n’Furter sein will - das gilt übrigens auch für das Publikum! Denn es ist Tradition, dass die Zuschauer an den richtigen Stellen Konfetti werfen, mit Wasserpistolen spritzen oder sich eben mit dem Erzähler anlegen, den Sky du Mont bei den Vorstellungen von 12. bis 17. Juli in Linz spielen wird.