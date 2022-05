Baringer: „Ist möglich und muss möglich sein“

In den letzten Jahren sind Baukosten enorm gestiegen. Klaus Baringer ist seit kurzem Obmann der Gemeinnützigen, über mehrere Jahrzehnte aber schon in diesem Bereich beschäftigt. In seiner neuen Funktion geht es vor allem um die Stabilität der Finanzierung und Grundstückspreise. Ob ein Siedlungsbau angesichts der immer steigenden Kosten noch möglich ist? „Ist möglich und muss möglich sein“, legt sich Baringer in „Nachgefragt“ mit Moderator Jürgen Winterleitner fest.