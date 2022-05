„Wir haben auf der Überholspur gelebt“

„Nicht mit der Situation in der Ukraine vergleichbar“

Peter Maffay ist in jungen Jahren mit seinen Eltern von Rumänien nach Bayern ausgewandert. Auch wenn er weiß, dass es nicht leicht ist in einer neuen Gesellschaft anzukommen, kann er den Konflikt nicht mit den aktuellen Ereignissen gegenüberstellen. „Es ist nicht mit der Situation in der Ukraine vergleichbar.“, so Maffay. Im Umgang mit Corona kann er Impfgegner „bis zu einem gewissen Grad“ verstehen, obwohl er dreifach geimpft ist.