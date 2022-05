Mieter stellen Passage schlechtes Zeugnis aus

Wie bereits im letzten „Shoppingcenter Performance Report“ der Beratungsfirma Ecostra waren die Ergebnisse auch dieses Mal von den Infektionsschutzmaßnahmen, die durch die Pandemie ausgelöst wurden, geprägt. Nichtsdestotrotz haben wieder 62 Manager jener Ketten, die am häufigsten in den Einkaufszentren vertreten sind, österreichweit Häuser an 155 Standorten bewertet – davon 97 Shopping Malls und 58 Fachmarktzentren. Die Experten vergaben Punkte nach dem Schulnotensystem. Bundesweit am besten hat dabei das Riverside-Einkaufszentrum in Wien (Durchschnittsnote 1,77) abgeschnitten. Aber auch drei oberösterreichische Einkaufstempel konnten sich im Vorderfeld klassieren. Wenig überraschend, weil auch schon in den Vorjahren meist oben zu finden, landete das Einkaufszentrum DonauTreff in Ottensheim mit einer Durchschnittsbewertung von 1,83 auf dem ausgezeichneten zweiten Rang. Ebenfalls ordentlich: Das SEP in Gmunden (2,38) und der Donaupark in Mauthausen (2,50).