1903 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall

Insgesamt 1903 Corona-Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich gemeldet. Eine weitere schwer kranke Person ist an den Folgen des Virus gestorben. Aktuell befinden sich 475 Corona-Patienten in den Spitälern, 43 von ihnen in intensivmedizinischer Behandlung.