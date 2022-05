Luna Schweiger mit Prinz Kevin von Anhalt zusammen

Einige Wochen hatten Fans der beiden online Rätselraten gespielt: Sind sie ein Paar oder etwa doch nicht? Doch jetzt stellte die 25-jährige Tochter des deutschen Filmstars Til Schweiger ein für allemal klar, dass sie in einer glücklichen Beziehung mit dem drei Jahre älteren Adoptivsohn von Prinz Frederic von Anhalt ist. „Ich bin in einer Beziehung mit dem Fußballer Kevin von Anhalt“, erklärte Luna auf Nachfrage von „Bild am Sonntag“-Reportern.