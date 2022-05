4 an Bord: Flugzeug über Nordkroatien verschwunden

Nepal: Flugzeug mit 22 Menschen an Bord vermisst

Auch In Nepal wird ein Flugzeug mit 22 Menschen an Bord vermisst. An Bord der zweimotorigen Maschine der Tara Air sollen laut Angaben der Behörden auch zwei Deutsche sein. Die Flugsicherung verlor den Kontakt am Sonntag um 9.55 Uhr kurz nach dem Start in Pokhara, wie ein Polizeisprecher sagte. Eine Suchaktion wurde eingeleitet.