Warum der Grüne See zum großen Internet-Star wurde

Sein smaragdgrüner Glanz, inmitten von steinigen Berghängen und Wald, ging nicht zuletzt aufgrund eines Facebook-Postings von Hollywood-Star Ashton Kutcher um die ganze Welt: Wenn der Schnee auf den Bergen schmilzt, findet das Wasser durch das Gebirge seinen Weg in den Grünen See. Schon die Fahrt von Bruck an der Mur nach Tragöß kündigt die kitschige Schönheit an - gelbe Blüten sprenkeln die Wiesen, Fleckvieh grast. Das ist Postkarten-Österreich in seiner Reinform.