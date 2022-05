Mögliches Embargo: Ölheizung, was nun?

Rund 25.000 Haushalte in Vorarlberg heizen mit Öl, fast 32.000 hängen am Gasnetz. Die Preisexplosion bei den Energieträgern und drohende Sanktionen gegen Russland (Anm.: Ab Montag steigt in Brüssel ein EU-Sondergipfel) sorgen für Verunsicherung. Seit einigen Monaten laufen die Telefone beim Energieinstitut Vorarlberg heiß. Viele Vorarlberger wollen raus aus Öl und Gas. „Waren es vor der Krise sieben bis zehn Anrufe und E-Mail-Anfragen täglich, so sind es in den vergangenen Wochen 100 bis 120 pro Tag“, berichtet Geschäftsführer Josef Burtscher von einer massiven Nachfragesteigerung. Das führe leider zu Wartezeiten von bis zu drei Wochen, bis ein Energieberater zurückrufen kann. Auch die „Öl/Gas-Raus“-Beratungen waren im ersten Quartal völlig ausgebucht. Der Mitarbeiterstand für die Energieberatung vor Ort wurde bereits um rund 70 Prozent erhöht.