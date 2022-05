In seinem Garten ist der „kleine Prinz“ verflucht

Ausgerechnet vor seinem Heimspiel am Sonntag hatte Leclerc die Führung in der Fahrer-WM an Max Verstappen abgeben müssen. Und Monaco war noch nie ein gutes Pflaster für den 24-Jährigen. „Seit 2017 ist er in seinem Garten verflucht. Wird der kleine Prinz Charles endlich die Zielflagge sehen?“, schrieb die Zeitung „Monaco Matin“ im Vorfeld. „Der Druck hier ist nicht größer“, befand der Ferrari-Star. „Wir haben heuer schon bewiesen, dass wir auf allen Strecken konkurrenzfähig sind. Von daher hoffe ich, dass, wenn wir alles wie geplant hinbekommen, am Sonntag gewinnen können. Hoffentlich wird 2022 mein Jahr!“