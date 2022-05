Drei gefährliche Drohungen binnen sieben Stunden

„Ich erschieße dich!“

Ebenfalls in Villach zeigte Freitag gegen 18.50 Uhr ein 27-Jähriger an, dass er von einem amtsbekannten Klagenfurter (38) via WhatsApp mit dem Umbringen bedroht werde. Zunächst waren die Drohungen in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben worden, mehrere Gruppenmitglieder waren bedroht worden. Später schickte der Klagenfuter dem Villacher Privatnachrichten, auch ein Foto, das ihn selbst mit Waffe zeigte. In Sprachnachrichten drohte der 38-Jährige mit einem Scharfschützengewehr.