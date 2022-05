Gleitschirm-Flug vom Mount Everest geglückt

„Climb and Fly“

Sowohl Carter als auch seine Expeditionsveranstalter sehen ein Potenzial auf dem Everest für mehr Abenteuersport dieser Art. So gibt es bereits weltweit einen „Climb and Fly“-Trend - nach dem Aufstieg fliegen die Bergsteiger wieder zurück. Bisher gab es laut Behördenangaben einige unbewilligte Flüge vom Everest, Carters Flug sei der erste mit Genehmigung gewesen. Am Sonntag ist der 69. Jahrestag der Erstbesteigung des Mount Everest.