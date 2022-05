Wieder Tierretter wegen einer Schlange im Einsatz

Mit langen Stock anstupsen

„In diesem Fall war die Schlange in einer Notlage, aber wir bekommen auch oft Anrufe, dass eine Schlange vorm Haus liegt. Wir kommen natürlich gerne, aber meist würde es reichen, wenn man das Tier mit einem langen Stock anstupst, dann verschwindet es ohnehin“, weiß Finster. Und für die mutigeren Zeitgenossen erklärt er, wie man eine Schlange auch selbst einfangen kann: „Man muss den Kopf fixieren, weil zubeißen können auch Ringel- oder Äskulapnattern. Also am hinterm Kopf festhalten und dann in einen Sack oder Kübel geben, die Schlange weit genug vom Haus auf einem Feld, einer Wiese oder in der Au auslassen.“