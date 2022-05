Tierische Therapeuten mit Mähne, Schweif und Hufen

Kinderhospiz-Wohnungen werden eröffnet

Therapiert wird in Wald (NÖ) sowie am Areal der Klinik Penzing in Wien. Dort wird nächste Woche auch das Lichtblickhaus mit drei Wohnungen zur Kinderhospiz-Begleitung eröffnet. Das Besondere: Die Pferde können direkt zu den Kindern in die Wohnungen kommen. Nähere Infos und Spendenmöglichkeit finden Sie hier.