Caritas warnt eindringlich vor Armutsfalle

Bei einkommensschwachen Haushalten fließe jetzt schon ein Großteil des Geldes in lebensnotwendige Bereiche wie Wohnen und Heizen, das Einsparungspotenzial ist also gering. Problematisch ist auch, dass die Preissteigerungen gerade in diesen Bereichen massiv sind. Zudem leiden gerade diese Haushalte besonders darunter, dass Sozialleistungen wie die Familienbeihilfe nicht der Inflation angepasst werden. Und schließlich schlägt die Teuerungswelle gerade jetzt nach der Corona-Krise zu. Also in einer Zeit, in der viele Reserven schon aufgebraucht sind.