Asyllandesrat Waldhäusl warnt vor Flüchtlingswelle

„Uns steht im Asylbereich das Wasser bis zum Hals“, findet Waldhäusl drastische Worte. Daher habe er bereits im Oktober einen Aufnahmestopp in den Landesquartieren verhängt (die „Krone“ berichtete). Doch auch die Bundeseinrichtungen in NÖ seien „brechend voll“, sagt der Freiheitliche: „Das Erstaufnahmezentrum in Traiskirchen meldete am 1. November 1725 Personen in Betreuung, die behördliche Obergrenze liegt bei 1800.“