Tiroler „Sex-Pärchen“ drohen nun drei Jahre Haft

Nachdem es am Telfer Fuchsbühel in Tirol in der Nacht auf Sonntag wieder einmal laut wurde, flogen die Fäuste. Ein „Sex-Pärchen“, das bereits wegen Liebesspielen am Balkon für Schlagzeilen sorgte, verletzte dabei einen seiner Nachbarn (29). Nun wurde über das Duo die U-Haft verhängt.