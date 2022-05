Tankstellen-Räuber: 1500 Euro für Hinweise

Das erste Mal schlägt der Täter in den frühen Morgenstunden am 14. März zu: Gegen 3.20 Uhr bedroht er die Angestellte der OMV-Tankstelle in Hard mit einer Faustfeuerwaffe und fordert das in der Kassa befindliche Bargeld. Nachdem die Frau ihm das Geld gegeben hat, flüchtet der Unbekannte zu Fuß in Richtung Fußach. Eine Sofortfahndung nach dem Täter verläuft erfolglos.