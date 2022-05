Angeschafft und abgegeben: Geschäft mit Tierbabys

So unüberlegt und oft aus illegalen Züchtungen online angeschafft, werden sie häufig bald nach der Anschaffung abgegeben oder gar ausgesetzt. Tausende Tiere landen jährlich in Österreichs Tierheimen. Doch es gibt Wege, um dies zu vermeiden. Was man vor der Anschaffung eines Haustieres bedenken sollte, wie der illegale Welpenhandel im Internet zur Problematik beiträgt und dass es auch Alternativen zum eigenen Haustier gibt, das zeigt unsere Reportage.