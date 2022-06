Online-Kaufsucht: Eine unsichtbare Krankheit

Wird der Begriff „Shoppingsüchtig“ gerne als Form der leichten Unterhaltung verwendet, so versteckt sich dahinter ein dunkler und schambehafteter Ort für die Betroffenen. Die Oniomanie, auch Kaufwahn oder pathologisches Kaufen genannt, ist eine psychische Störung, die sich als zwanghaftes, episodisches Kaufen von Waren äußert. Die Scham der Betroffenen und die Angst vor einer Stigmatisierung ist oftmals so stark ausgeprägt, dass eine mögliche Hilfe nur selten in Anspruch genommen wird.