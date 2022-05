Junger Mann sah rot und spuckte auf Polizisten

Schreiend und in Kampfhaltung wehrte sich ein 22-jähriger Mann am Keplerplatz in Wien-Favoriten am Dienstag kurz nach Mitternacht gegen die Polizei. Der junge Mann soll einen Kontrahenten verletzt haben. Nachgeben wollte der aggressive Raufbold jedoch nicht, er wurde festgenommen. Auf der Polizeiinspektion sah er dann rot.