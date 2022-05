Mitarbeiter klaut Smartphones wegen Spielsucht

Die Polizei nahm direkt nach der Meldung die Ermittlungen auf und konnte schnell einen Angestellten als mutmaßlicher Täter ausforschen. Der 43-Jährige soll während seiner Dienstzeit als Großkundenbetreuer eine große Menge an vorgetäuschten Lieferungen an unterschiedliche Anbieter weitergegeben haben. Im Anschluss wurden die gestohlenen Smartphones an Handyshops weiterverkauft.