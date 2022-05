Sebastian Ofner hat sich bei den French Open zum zweiten Mal in seiner Karriere für den Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers qualifiziert. In der ersten Runde ist nach dem Duell gegen den Deutschen Alexander Zverev jedoch Schluss. „Ich habe wichtige Erfahrungen sammeln können“, resümiert der Steirer, der Anfang Juni bei einem Challenger in Lyon wieder im Einsatz sein wird.