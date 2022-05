Viele kreative Ideen: Schüler als Unternehmer

Viele kreative Ideen

Platz zwei ging an die HTBLuVA Villach, die Kinderbücher mit eigenen Geschichten herausbrachte, Platz drei an die KTS Villach, die unterschiedliche Kraftbier-Sorten herstellt, und an das Wimo Klagenfurt für Trinkflaschen-Filzhüllen. Das BG Mössingerstraße vertritt Kärnten beim Bundesfinale am 1. Juni in Wien.