Bodenseefischer: ein Beruf ohne Perspektive

eit Jahren werden immer weniger Bodenseefische gefangen, einstige „Brotfische“ wie Felchen oder Egli sind längst zu Luxusgütern verkommen. Am Samstag hat der Internationale Bodensee-Fischereiverband (IBF) in Friedrichshafen seine Jahreshauptversammlung abgehalten, der Status quo fiel ausgesprochen ernüchternd aus: Demnach sind im Vorjahr nicht einmal halb so viele Fische gefangen worden wie im Durchschnitt der letzten zehn Jahre. Besonders dramatisch war der Rückgang bei den Blaufelchen, welche noch vor 30 Jahren in riesigen Schwärmen durch den See zogen. Eine Erholung des Felchenbestandes ist nicht in Sicht: In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres war ein weiterer Rückgang bei den Fangerträgen zu verzeichnen. „Es fährt zurzeit kaum ein Fischer zum Felchen-Fang auf den See, da es sich nicht lohnt“, hieß es seitens des Fischerverbands.