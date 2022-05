SP findet es gut, dass sich VP-Chef Stelzer wehrt

Das ist passiert: Martin Sellner, Chef der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreichs, hat dem oberösterreichischen Landeshauptmann auf Telegram vorgeworfen, er habe ein 15-jähriges ukrainisches Flüchtlingsmädchen in Weyer quasi „mitvergewaltigt“, weil er den mutmaßlichen Sex-Täter, einen 19-jähjrigen syrischen Asylwerber, „ins Land geholt habe“ und sowieso am großen „Bevölkerungsaustausch“ arbeite, in Oberösterreich übrigens, nach Meinung Sellners, gemeinsam mit Koalitionspartner FPÖ - siehe unseren Erstbericht hier. Stelzer, der die Meinungsfreiheit grundsätzlich hochachtet, sieht hier eine rote Linie überschritten und klagt Sellner auf Unterlassung und Widerruf.