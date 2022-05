Hier ist Europas größter Escape-Room im Entstehen

Viermal in Klagenfurt, dazu in Villach, Bleiburg und auf der Burg Liebenfels kann man in Kärnten dem Spaß nachgehen, sich in Räume einsperren zu lassen, um sich dann durch das Lösen von Rätseln wieder zu befreien. Jetzt ist in St. Veit Österreichs bisher größter Escape-Room im Entstehen.