In Paris spielt Thiem fast keine Rolle mehr

Dominic Thiem trainierte am Samstag hingegen nicht auf den Hauptplätzen, sondern mit Marcos Giron (US) auf dem Trainingsgelände Jean Bouin gegenüber. Abgeschirmt von jeglicher Ablenkung. Um die sich Thiem dieser Tage aber wenig kümmern muss. Österreichs Tennis-Star ist nach seinem Absturz international nicht mehr gefragt. So gab es für ihn keinen eigenen Medientermin, sein Auftaktmatch gegen Hugo Dellien spielt er heute auf dem drittgrößten Court Simonne Mathieu.