Schulklassen, wo „Glück“ auf dem Stundenplan steht

Ich verrate euch etwas, das ich als Kind selbst gern gewusst hätte“, sagt Judith Guserl verschwörerisch – und schaut in weit aufgerissene Augen. Wir sitzen in der 4. Klasse der VS Sonnensteinstraße im Sesselkreis. Die Glücksbotschafterin, zwanzig gespannte Kinder, die Frau Lehrerin und ich. Und in den folgenden hundert Minuten erfahren wir, wie wir die Verantwortung für unser Glück selbst übernehmen können.

„Was macht euch glücklich? Wisst ihr das eigentlich?“, fragt Guserl zuerst in die Runde. Einhelliges Achselzucken. Dann, zaghaft: Freunde treffen. Draußen sein. Die Katze. Und plötzlich sprudelt es: Neues entdecken. Wenn Papa blödelt. Etwas Cooles mit der Familie machen. An einem warmen Ort sein. In die Schule gehen können. Tanzen.