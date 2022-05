Felix Gall: Auf 15.500 Euro quer durch Italien

„Bin nicht der Technik-Freak“

Auch auf die E-Schaltung will der Osttiroler nicht mehr verzichten: „Sie schaltet viel präziser als die herkömmliche. Auch mit Handschuhen, wenn es kalt ist oder super stressig in den Rennen. Es funktioniert wie ein Tastenklick.“ Generell sieht sich Felix nicht als Technik-Freak: „Wenn beim Training was passiert kann ich es herrichten. Aber ich verschwende wenig Energien an der Technik. Ich bekomme das komplette Material vom Team und es ist auch ihre Aufgabe, uns mit dem besten Material zu versorgen.“ Auch in Bezug auf Reifen hat Gall noch Inputs: „Früher dachte man immer, ein schmaler Reifen ist schneller, aber das stimmt nicht. Ich begann vor zehn Jahren als Juniorenfahrer mit 19 Millimeter-Reifen, heute hat fast jeder 25 Millimeter aufgezogen. Die Aerodynamik und das Rollverhalten sind viel besser.“