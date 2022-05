Wahl-Fehlerquellen erkannt: Land schafft Abhilfe

Ungültige Stimmen reduzieren

„Eine größere Zahl ungültiger Stimmen“ könnte künftig vermieden werden, wenn das Design der Wahlkarten geändert wird. So sei es etwa bei der letzten Gemeinderatswahl des Öfteren vorgekommen, dass Wähler ihre eidesstattliche Erklärung nicht in dem dafür vorgesehenen Feld, sondern in jenem der von der Gemeinde auszufüllenden Teil mittels Unterschrift abgegeben haben – was Ungültigkeit zur Folge hatte. Auch dieser Antrag ging im Landtag einstimmig durch.