Bei 100.000 Oberösterreichern lief Grüner Pass ab

In nur einer Woche lief bei mehr als 11.000 Oberösterreichern der Grüne Pass ab und am Freitag kletterte die Zahl der Oberösterreicher, deren Grüner Pass abgelaufen ist, auf über 100.000, konkret auf 101.453. Das ist aktuell kaum ein Problem, außer man will als Besucher ins Spital oder in ein Seniorenheim, wo weiterhin die 3G-Regel gilt. Damit ist hier eine Testung notwendig.