Polizisten angespuckt: Um 250 Euro „freigekauft“

Ein 36-jähriger Ungar wurde am in der Nacht zum Freitag 22.25 Uhr bei Ansfelden von Polizisten dabei beobachtet, wie er ein Verkehrsschild umschmiss. Die Beamten stellten ihn zur Rede und wollten ihn einer Personskontrolle unterziehen. Dabei verhielt er sich sofort aggressiv. Da er sich nicht beruhigen ließ, die Polizisten beleidigte und in ihre Richtung spuckte, wurde er festgenommen und zur Polizeiinspektion Ansfelden gebracht.