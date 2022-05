Besser spät als nie: Startschuss auf Lanzarote

Zwei geplante 70.3-Rennen konnte er nicht bestreiten. Doch der Lauteracher geht trotzdem optimistisch in das Rennen: „Ich habe jetzt eine sehr kurze, aber dafür umso intensivere Vorbereitung hinter mir und fühle mich dennoch bereit für das erste große Rennen diese Saison. Ich möchte die aktuelle Form so gut es geht umsetzen und möglichst keine Fehler bei der Verpflegung und Renneinteilung machen. Sollte mir dies gelingen, bin ich zuversichtlich was die Platzierung betrifft. Ich traue mir einen Top-Ten und eventuell einen Platz unter den besten Fünf zu“, so die Einschätzung des 29-jährigen OMNi BiOTiC-Athleten.