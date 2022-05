5000 Spitalsmitarbeiter zu Warnstreik aufgerufen

Wer wird reden und was wird gefordert?

Bis dahin ist all das ein "work in progress“, wie aus der Mitteilung des Betriebsrats hervorgeht: „Mehr zu den Inhalten und Gästen/RednerInnen erfahrt ihr in den nächsten Tagen. Für Speis und Trank wird jedenfalls gesorgt.“ Aus dem angekündigten Lagebericht der Betriebsratsvorsitzenden gehen aber die Kernthemen hervor: „a. Überlastungsanzeigen, b. Bettensperren, c. Personalabgänge, d. Stand Projekte, e. Stand Umsetzung Entlastungsmaßnahmen, f. Verhandlungen zu Betriebsvereinbarung Arbeitszeit, g. Stand Verhandlungen ArbeiterInnen-Bereich“, heißt es da.