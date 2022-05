Seit 20 Jahren fliegt der Schwarze Falke für uns

Erster Black Hawk 2002

Während die übrigen Muster rasch ausschieden, lieferten sich der AS532 Cougar von Eurocopter (heute Airbus Helicopters) und der Black Hawk ein Kopf an Kopf Rennen, aus dem Sikorsky als Sieger hervorging. Der erste Black Hawk traf am 21. September 2002 in Österreich ein. Seither mussten sich die neun Maschinen in zahllosen Einsätzen im In- und Ausland bewähren.