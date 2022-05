Auch Studierende sind gegen „diese“ Digital-Uni

Eine neue Technische Uni (TU) neben der Johannes Kepler Universität in Linz? Also diese sicher nicht - mit Betonung auf „diese“, in der geplanten Form mit der Fehlbezeichnung als „Technische Universität“ und außerhalb des normalen gesetzlichen Rahmens: Das meinen Vertreter der Hochschülerschaft an der Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät (TNF) der JKU. Auch am Campus haben wir uns umgehört.